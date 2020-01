Governo cria equipa de acompanhamento de estudantes na China

Objectivo é informar e acompanhar tanto os estudantes que residem nas zonas afectadas pela epidemia de coronavirus como os familiares residentes em Cabo Verde.

Num comunicado publicado hoje pelos ministérios da Educação e dos Negócios Estrangeiros, o governo anunciou a criação de uma equipa para "acompanhar com muita atenção a situação decorrente do surto do coronavírus na República Popular da China, país onde centenas de estudantes cabo-verdianos frequentam o ensino superior".

Os dois ministérios, no mesmo comunicado, referem que "a equipa operacional que pode ser contactada pelos estudantes através do endereço: Jose.F.Correia@mnec.gov.cv e do telefone: + (238)5159836 e pelos pais e encarregados de educação pelo endereço: edna.marta@mnec.gov.cv e telefone: + (238) 5177793".

"A equipa procurará disponibilizar toda a informação relevante sobre a evolução da situação dos estudantes cabo-verdianos na República Popular da China" conclui o comunicado.

De recordar que a República Popular da China está a enfrentar uma epidemia de coronavirus que, só naquele país, já causou a morte a mais de uma centena de pessoas. O epicentro da doença é na cidade de Wuhan onde residem 16 estudantes cabo-verdianos. A cidade foi colocada sob quarentena e apenas as autoridades de saúde chinesas têm autorização para entrar ou sair de Wuhan.

Entretanto, o coronavirus já se espalhou por mais de uma dezena de países (China, incluindo Hong Kong e Macau, Taiwan, Japão, Malásia, Singapura, Coreia do Sul, Tailândia, Vietname, Nepal, Cambodja, Sri Lanka, Emirados Árabes, EUA e Canadá, França, Alemanha e Austrália).