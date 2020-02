Novo juiz-presidente do Tribunal Militar assume funções com desafio de adequar instituição aos tempos modernos

O novo juiz-presidente do Tribunal Militar, coronel António Jorge Silva Rocha, empossado hoje pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, afirmou que assume as funções com o desafio de adequar instituição aos tempos modernos.

Em declarações aos jornalistas após a tomada de posse, o coronel António Jorge Silva referiu que as Forças Armadas têm agora um novo código penal de justiça e um novo código do processo penal, pelo que muitas leis que têm que ver com justiça no geral e justiça militar em particular que foram actualizadas.