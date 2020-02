Acidente de viação na estrada Janela/Porto Novo causa três vítimas mortais

Três pessoas morreram e uma ficou ferida num acidente de viação ocorrido esta quinta-feira à noite, na estrada Janela/Porto Novo, em Santo Antão. Entre as vítimas mortais está, avança a Inforpress, o treinador de futebol de escalões de formação dos Falcões do Norte, Dani Abreu.

De acordo com comandante da Esquadra da Polícia Nacional no Porto Novo, José Lima, duas vítimas mortais, naturais da ilha de São Vicente, faleceram no local do acidente. Uma terceira pessoa, apurou entretanto a Inforpress, não resistiu ao ferimentos e acabou por falecer no Centro de Saúde da cidade do Porto Novo.

O outro ferido, o condutor, foi transferido na mesma noite para o hospital central Baptista de Sousa, em São Vicente. Segundo fonte hospitalar o mesmo sofreu lesões ligeiras e que deverá ter alta ainda nesta sexta-feira, informa a Inforpress.

O acidente deu-se ao início da noite de quinta-feira, 13, com uma viatura comercial que transitava no sentido Janela/Porto Novo. Ainda segundo a agência de notícias, a vitaura em que Dani Abreu e mais três pessoas se faziam transportar capotou ao quilómetro oito dessa rodovia, pouco depois do Morro do Tubarão.

Dani Abreu, como guarda-redes, passou por clubes de futebol como Batuque, Mindelense, Falcões e Derby, em que foi campeão de Cabo Verde na época 2004/2005, todos de São Vicente.

Dani Abreu era actualmente treinador dos escalões de formação do clube Falcões do Norte, da zona de Chã de Alecrim, que, inclusive já reagiu à notícia nas redes sociais, dizendo ser com “profunda tristeza”, que teve conhecimento da morte do seu treinador.

“Neste momento tão difícil, não existem palavras que possam expressar a dor que estamos passando. Aos familiares desejamos muita força para conseguirem suportar está trágica perda e a todos formulamos os nossos sentimentos”, expressou a direcção do clube, que, conforme o membro Gil Gomes avançou à Inforpress, tenciona pedir ainda hoje o adiamento do jogo deste fim-de-semana, em que defrontaria o Salamansa.

A própria Associação Regional de Futebol de São Vicente, segundo fonte da instituição, decidiu por prestar um minuto de silêncio em todos os jogos desta jornada, na primeira e segunda divisões, em homenagem ao antigo jogador e treinador.