Escavações 'negligentes' deixam Praia parcialmente sem energia

Alguns bairros da capital estiveram, durante parte da manhã de hoje, sem fornecimento de energia eléctrica. Segundo explicou a Electra, em comunicado, o corte de energia foi causado por"intervenção de terceiro".

A empresa iliba-se assim de qualquer responsabilidade, especificando que foram "escavações negligentes efectuadas por um terceiro, na zona de Cidadela" que causaram o corte de cabos de média tensão.

"Foram mobilizadas várias equipas da empresa, cuja intervenção imediata e articulada, com recurso aos anéis existentes na Rede Eléctrica da cidade, permitiu a reposição integral do serviço ainda durante a manhã do dia de hoje", lê-se no comunicado em que a empresa alerta ainda para "a necessidade de atenção redobrada nas intervenções na via pública, particularmente nos pontos de passagem de cabos de média tensão".

Num outro comunicado, igualmente publicado na sua página no Facebook, a Electra dá conta que na "Vila Esperança, Cidade da Praia, equipas da ELECTRA identificaram novos casos de roubo de energia" e que após o "desmantelamento das ligações, os processos foram encaminhados ao Tribunal".