ENAPOR com plano de contingência para o novo Coronavírus

PCA da ENAPOR, Jorge Maurício, garante que os portos nacionais estão preparados para lidar com possíveis casos de coronavírus.

Em declarações à RTC, Jorge Maurício assegurou que o plano de contingência estabelecido pela empresa dá garantias para evitar possíveis casos de infecção com o Covid-19 através da aposta na prevenção.

Ainda segundo aquele responsável, as operações portuárias estão a decorrer dentro da normalidade e o controle das embarcações estrangeiras é feito em concertação com diversas autoridades. O PCA da ENAPOR acrescentou à à RTC que os pilotos dos portos nacionais têm recomendações específicas e que até ao momento não chegou ao país nenhum navio com origem em zonas de risco.

O mesmo responsável explicou que o desembarque de tripulantes e de passageiros provenientes de portos internacionais é permitido em função da triagem documental e da informação recebida antes da chegada do navio, independentemente de ser cruzeiro ou não.

"A nossa resposta concreta é a prevenção com base nos procedimentos e nos fluxos de informação e comunicação e na distribuição de equipamentos de protecção individuais", destacou Jorge Maurício em entrevista à TCV.

Ainda conforme o plano de contingência da ENAPOR, as pequenas encomendas, carga e correio passam a ser desinfectados nos armazéns e áreas adjacentes de cada porto.