Três novos casos suspeitos de coronavírus

Praia, Boa Vista e Santo Antão. Estas são as localidades onde foram identificados três novos casos suspeitos, segundo avançou o Director Nacional da Saúde, na manhã desta sexta-feira, 13.

Artur Correia, que falava esta manhã em conferência de imprensa, para fazer o ponto de situação da pandemia de Coronavírus, em Cabo Verde, informou que há três novos casos suspeitos de infecção por coronavírus no país.

Um dos casos, o da Praia, é o de uma mulher cabo-verdiana de 61 anos que voltou recentemente da Suíça. A amostra de sangue para despiste da infecção foi ontem enviada para Portugal, aguardado-se os resultados a qualquer momento.

Na Boa Vista, foi detectado um caso suspeito no Aeroporto Aristides Pereira. Trata-se de um homem alemão de 79 anos.

Um outro estrangeiro, francês, de 59 anos apresenta também sintomas compatíveis com eventual infecção por coronavírus. Está em Ribeira Grande, Santo Antão.

Em relação aos casos divulgados ontem, é já conhecido o resultado do exames às duas turistas portuguesas: deu negativo e as duas mulheres, de 32 e 26 anos, tiveram alta do isolamento. Entretanto, aguarda-se ainda o resultado ao teste feito ao homem de São Vicente.

Artur Correia justificou que Cabo Verde não tem ainda capacidade de realizar exames no país devido à falta de kit técnico que está para chegar em breve. Após a chegada do mesmo, o laboratório nacional passará a fazer o despiste internamente, garante. A previsão é que isso aconteça ainda este mês.

Prevista também está a disponibilização de 20 ventiladores para suporte a eventuais doentes que necessitem de suporte mecânico para respirar, em consequência das infecções pulmonares provadas pelo coronavírus.