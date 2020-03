Embaixada paga renda a estudantes cabo-verdianos em Dakar

A embaixada de Cabo Verde em Senegal assumiu o pagamento da renda de "dois ou três quartos" para a instalação dos estudantes da Universidade Cheick Anta Diop (UCAD) de Dakar, devido ao encerramento da residência estudantil.

O anúncio foi feito hoje através de um comunicado na página oficial do Governo na rede social Faceboook.

A mesma fonte contextualiza que, tendo em conta a evolução do COVID-19 no Senegal, o governo e o Presidente da República daquele país adoptaram no passado dia 14, um conjunto de medidas preventivas, dentre as quais o encerramento das escolas e universidades.

Na sequência, a UCAD,a maior Universidade do país, decidiu encerrar a residência dos estudantes na cidade universitária com efeitos imediatos, devendo todos os estudantes abandonar as instalações a partir de hoje.

“Ao tomar conhecimento a Embaixada entrou em contacto esta manhã com os estudantes presentes na residência estudantil, manifestando-lhes solidariedade e procurando em conjunto encontrar uma solução imediata para esta situação”, refere a nota.

Por isso, explica a nota, a embaixada apresentou a proposta de assumir o pagamento de renda de dois ou três quartos para a instalação dos estudantes para o período duranta o qual a Universidade estará fechada, enquanto se procura por soluções 'mais realistas'.

A embaixada de Cabo Verde no Senegal avança ainda que a proposta foi aceite pelos estudantes.