Apresentado aplicativo de compras online para “facilitar a vida” das pessoas na Praia

O jovem informático Moisés Freire Rocha apresentou hoje no mercado do Plateau um aplicativo denominado “Gilera Cheio” que visa facilitar a vida das pessoas e evitar a aglomeração das mesmas na compra de produtos frescos.

Para poder usufruir deste serviço, “os potenciais clientes baixam o aplicativo a partir da Play Store da Google ou da App Store da Apple, para ser instalado no telemóvel, seguido de um cadastro que permite ao consumidor ter acesso aos serviços”, explicou o criador.

Segundo Moisés Freire Rocha, em declarações à Inforpress, “Gilera Cheio” é uma plataforma multi-serviços que para além do serviço dos mercados municipais abrange supermercados, serviço de transporte e serviços personalizados.

“Com o aparecimento da COVID-19 tivemos que acelerar para poder lançar a plataforma que traz não somente a comodidade de pedidos online e entrega em casa, mas que, neste momento em que precisamos estar em isolamento social, é uma ferramenta que contribui para que os nossos clientes evitem aglomerações, filas e contratempos”, destacou o criador da plataforma, que é especialista no Desenvolvimento de Produtos Multimédia.

Para fazer as compras online, disse, é preciso acessar o site, que está disponível a partir de hoje e seleccionar os produtos. Depois, os mesmos serão entregues nos endereços seleccionados com o pagamento de uma quantia de 200 escudos pelo serviço prestado.

O serviço, que Moisés Freire Rocha queria ampliar a outros concelhos do País, irá funcionar, num primeiro momento, só no concelho da Praia.

A entrega vai ser feita por nove colaboradores afectos à plataforma, com recursos a veículos eléctricos (carro ou bicicletas) visto que o projecto tem por missão ser totalmente ecológico.

“O essencial, para começarmos agora, já está na plataforma”, disse o jovem, indicando que os pedidos feitos até ao meio-dia serão entregues até ao final do dia, enquanto os que forem feitos depois das 12 horas só serão entregues na manhã do dia seguinte.

A Câmara Municipal da Praia está a incentivar a compra online no mercado do Plateau através do aplicativo “Gilera Cheio”, como uma das medidas constantes no plano de contingência da autarquia da capital cabo-verdiana.