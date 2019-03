Programa PRRA permitirá concluir Mercado do Coco

​O Governo vai disponibilizar à Câmara Municipal da Praia (CMP) o valor de 350 milhões de escudos, para a conclusão do Mercado do Coco, no âmbito do Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades (PRRA).

A informação é avançada no Boletim Oficial, dando conta que foi autorizado o Ministério das Infraestruturas, do Ordenamento do Território e Habitação a disponibilizar o montante, com a celebração do contrato-programa assinado com a autarquia.

Conforme o documento, no âmbito do PRAA, quer pela sua localização estratégica, enquanto ponto de dinamização da economia, local e regional, quer do ponto de vista turístico, o Mercado do Coco foi considerado elegível para ser integrado no programa.

Em finais de 2020, o mercado poderá estar concluído.

Ainda no domínio do PRRA, o Boletim Oficial informou que o Ministério das Infraestruturas, do Ordenamento e do Território vai também disponibilizar à CMP o montante de 180 milhões de escudos, para reabilitação de bairros e acessibilidades na capital do país.

O montante adveniente será direccionado aos trabalhos estruturantes de reabilitação e acessibilidades a serem feitos nos diferentes bairros.