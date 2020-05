Câmara Municipal da Praia com serviços a funcionar dez horas por dia

Alguns serviços da Câmara Municipal da Praia passarão a funcionar dez horas por dia. Esta é uma das medidas tomadas pela autarquia para o período pós-estado emergência e hoje anunciadas em conferência de imprensa.

Ednalva Cardoso, vereadora da Câmara Municipal da Praia, diz que os serviços municipais vão funcionar normalmente, com excepção daqueles que implicam atendimento ao público, que terão horário alargado.

"O Edifício Técnico, que é um espaço de atendimento ao público, e Delegações Municipais vão funcionar em horário alargado, ou seja vão trabalhar por 10 horas, das 8 as 18 horas, com o objectivo de evitar aglomerações dentro dos serviços da Câmara ", explica.

No que diz respeito ao funcionamento dos mercados, Ednalva Cardosa avança que vão continuar a funcionar com rotatividade das vendedeiras.

"Alguns mercados continuaram a funcionar, como o mercado do Platô, e os restantes que temos pela cidade, como o caso de Eugénio Lima, Terra Branca, Tchada, vão continuar a funcionar no mesmo regime, ou seja com rotatividade de vendedeiras e também não vão funcionar na plenitude quanto à capacidade de mercados por vendedeira, por banca", avança.

O mercado da Sucupira reabrirá portas a partir de 2 de Junho.

A vereadora avançou ainda que os serviços do centro de idosos da Praia, o projecto Casa Primavera, os jardins infantis e ginásios vão continuar encerrados.