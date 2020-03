Sol Atlântico suspende transporte público colectivo de passageiros

A empresa Sol Atlântico anunciou esta segunda-feira a suspensão dos seus serviços de transporte público colectivo de passageiros, durante o período de estado de emergência, que termina a 17 de Abril.

Em comunicado emitido no segundo dia do estado de emergência, a empresa explica a decisão com base nas indicações do governo para evitar o contágio e propagação do coronavírus.

Entre essas medidas dizem respeito à actividade de transporte público nos autocarros “evitar o aglomerado de pessoas no mesmo espaço e garantir um distanciamento adequado de pessoas”. A estas junta-se também a imposição de restrição da circulação das pessoas, prevista na declaração do Estado de Emergência e seu regulamento.

Assim, “face à actual situação existente no país, com indicações expressas por parte do governo no sentido da adopção de medidas de prevenção para evitar o contágio e propagação do coronavírus (COVID-19)”, a Sol Atlântico justifica que se viu “obrigada a suspender temporariamente o serviço de transporte colectivo de passageiros até o dia 17 de Abril.

O estado de emergência em Cabo Verde, decretado pelo Presidente da República, entrou em vigor às 00:00 de domingo, 29, e prolonga-se até 17 de Abril.

A Sol Atlântico é a única operadora de transporte público colectivo urbano, da cidade da Praia, e venceu, em 2014, o concurso público lançado pela autarquia para exploração de novas linhas de autocarros na capital.