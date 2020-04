Cabo-verdiano morre em Portugal vítima de COVID-19

Cabo-verdiano estava de férias em Portugal e morreu depois de ter sido infectado com coronavírus. Homem de 78 anos, residente em Santiago, "poderia ter outras patologias associadas", de acordo com o embaixador de Cabo Verde em Portugal.

Segundo explicou o embaixador, Eurico Monteiro, trata-se de um cabo-verdiano que "faleceu no hospital de São João, no Porto, mas que é residente em Cabo Verde na ilha de Santiago". "Estava em Portugal, há cerca de um mês e meio, para visitar a filha e fazer algumas consultas médicas", acrescentou.

A filha está agora "sob vigilância depois de ter acusado positivo no teste por ocasião do internamento do pai". O embaixador explicou que a vítima mortal se encontrava hospitalizada "já há alguns dias, mas acabou por falecer. O falecido poderia ter outras patologias associadas que poderão ter agravado os efeitos do coronavírus".

Além da filha, também uma cunhada foi internada, "também infectada com COVID-19 e foi levada de urgência para o hospital".

"A cunhada foi internada no domingo e as últimas informações diziam que o estado de saúde de ambas era estável, apesar de ser uma situação relativamente grave".

De recordar que, recentemente, duas mulheres naturais de São Vicente, faleceram em França. As duas mulheres, de 60 e 80 anos residiam ambas em Paris.

Por esclarecer estão ainda os quatro casos que a Direcção Geral de Saúde de Portugal registou como sendo importados de Cabo Verde. Esta terça-feira, em conferência de imprensa, o Director Nacional de Saúde, Artur Correia garantiu que voltou a "contactar com a Direcção Geral de Saúde" de Portugal e a informação avançada por aquela entidade é que provavelmente se trata de "pessoas que vieram passar férias em período de incubação" da doença.