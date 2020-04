Direcção-Geral dos Serviços Prisionais vai abrir processo para averiguar morte de recluso na cadeia da Praia

A Direcção Geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social (DGSPRS) informa que vai ser aberto um processo para averiguação interna ao caso em que um recluso terá sido assassinado por um colega na Cadeia Central da Praia.

Num comunicado enviado às redacções, a Direcção-Geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social confirma o falecimento do recluso Frederico da Cruz Moreno, de 24 anos, anteriormente residente na zona de Máton, localidade de São Martinho, arredores da cidade da Praia.

O homicídio, segundo a mesma fonte, ocorreu na sequência de um desentendimento entre dois reclusos, esta terça-feira, por volta das 10h40, no Sector 3 do Complexo II da Cadeia Central da Praia.

Frederico da Cruz Moreno foi, conforme a nota da DGSPRS, socorrido e transportado “imediatamente” pelos Agentes de Segurança Prisional, ao Hospital Agostinho Neto.

“Após o incidente, procedeu-se de imediato a identificação do presumível agressor bem como a apreensão do artefacto cortante de fabrico artesanal usado no cometimento da agressão que resultou na morte do recluso”, lê-se no documento.

A mesma fonte acrescentou, entretanto, que, na sequência do ocorrido, a Direcção Cadeia da Central da Praia informou, “de imediato”, às autoridades competentes, o Ministério Público, a Polícia Judiciária, o Tribunal da Comarca da Praia e os familiares da vítima.

“Não obstante o caso estar sob a responsabilidade dos Órgãos de Investigação Criminal, a Direcção-Geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social informa que vai ser aberto um processo para a averiguação interna do ocorrido”, completou.

A Direcção-Geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social lamenta ainda o ocorrido e apresenta “as mais sentidas condolências” à família.