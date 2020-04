Câmara da Praia recebeu 2,5 toneladas de produtos da Tecnicil Indústria

A Casa Solidária da Câmara Municipal da Praia recebeu esta segunda-feira, 2,5 toneladas de produtos da empresa Tecnicil Indústria, para ajudar as famílias mais vulneráveis, neste momento em que o país se encontra em estado de emergência devido à COVID-19.

Segundo a representante da Tecnicil, Emalisa Carvalho foram ofertados produtos como água, leite enriquecido, iogurtes, sumos de frutas, à semelhança do que aconteceu nas ilhas da Boa Vista e São Vicente.

Emalisa Carvalho disse que a região de Santiago Norte vai ser também contemplada, e que o objectivo da empresa é chegar a todas as ilhas, de acordo com as necessidades apresentadas pelas edilidades.

“A Tecnicil Indústria está a tentar fazer o que pode para apoiar durante o estado de emergência para combater e prevenir a COVID-19, junto das famílias mais carenciadas”, assegurou.

A vereadora de Acção Social da câmara da Praia, Ednalva Cardoso, por sua vez, disse que esses alimentos, designadamente os leites sem lactose e com mais ferro, vão ajudar a câmara no apoio aos doentes crónicos e à terceira idade.

Ednalva Cardoso indiciou que neste momento a câmara tem uma lista de 200 doentes crónicos de 25 famílias para apoiar.

A câmara da Praia recebeu na semana passada vários donativos da Associação dos comerciantes chineses, para apoiar as famílias mais desfavorecidas.