Protecção Civil leva campanha de desinfecção ao bairro de Boa Esperança

A campanha de desinfecção, a decorrer no seguimento das medidas de prevenção da propagação do novo coronavírus, chegou ao bairro da Boa Esperança, na Boa Vista, tendo a Protecção Civil concluído esta acção na cidade de Sal Rei.

A informação foi avançada pelo presidente do Serviço Nacional da Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB), Reinaldo Rodrigues, que falava à Inforpress sobre o decorrer desta campanha que se pretende levar a todos os povoados e centro da cidade da ilha, sobretudo nos locais mais frequentados pelos turistas.

Depois das localidades de Povoação Velha, Estância de Baixo e centro de Sal Rei, os trabalhos de desinfecção chegaram ao bairro de Boa Esperança.

Assim, a equipa percorreu as ruas principais e as restantes artérias para a higienização, com auxílio, desta feita de um camião cisterna, fornecido pela empresa Água e Energia de Boa Vista (AEB), uma das parceiras desta campanha.

Conforme assegurou o presidente da SNPCB, o objectivo é desinfectar toda a ilha da Boa Vista, principalmente as áreas de risco de propagação do vírus.

Ainda por desinfectar estão a zona norte da ilha e a localidade de Rabil.

Conforme informações avançadas por Reinaldo Rodrigues ainda nesta semana, os trabalhos de desinfecção aliados à sensibilização na prevenção da COVID-19 serão desenvolvidos na zona de Rabil.

A campanha de desinfecção tem a parceria da Câmara Municipal de Boa Vista.