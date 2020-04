PJ detém indivíduo suspeito da prática de crime de roubo agravado na Praia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta terça-feira, 14, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo do masculino, suspeito da prática em coautoria de um crime de roubo agravado, com uso de violência sobre pessoas, e um crime de armas.

Segundo uma nota da PJ, o crime ocorreu no passado dia 15 de Outubro de 2019, num estabelecimento comercial, no bairro da Terra Branca. O suspeito, de 20 anos, reside no bairro de Tira Chapéu, na cidade da Praia. O detido, conforme a mesma fonte, faz parte de um grupo de cinco indivíduos que, aquando do cometimento dos crimes, terá usado de uma arma de fogo para obrigar as vítimas a lhes entregarem quantias da caixa registadora em dinheiro, telemóveis e uma mochila. O indivíduo será presente, ainda esta quarta-feira, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal. Outros três envolvidos na prática desses crimes já haviam sido detidos, no passado dia 05 de Dezembro de 2019, tendo o Tribunal lhes aplicado como medida de coacção a Prisão Preventiva. Também em Prisão Preventiva se encontra um quinto elemento pertencente a este grupo, que foi detido no âmbito de um outro processo. A PJ informa, ainda, que na sequência das buscas efectuadas às residências dos suspeitos, em Dezembro, foram encontrados e apreendidos: uma arma de fogo, calibre, 6,35 mm, munições, telemóveis, facas, alicates e vestuários, que se presumem terem sido utilizados na prática dos crimes.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.