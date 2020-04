Mais três casos de COVID-19 na cidade da Praia

​O Ministério da Saúde e Segurança Social confirmou na manhã de hoje, domingo, mais três casos de infecção por COVID-19 na Cidade da Praia: duas mulheres e um homem de 38 anos de idade.

“Trata-se de um senhor de um senhor de 38 anos de idade e de duas senhoras de 41 e 27 anos de idade, respectivamente, todos de nacionalidade cabo-verdiana”, lê-se no comunicado do Ministério da Saúde e da Segurança Social. O comunicado adianta que os três casos foram identificados na sequência das medidas de seguimento de contactos com o caso de sexta-feira.

Ontem, o Director Nacional da Saúde, Artur Correia, revelou, durante a conferência de imprensa diária sobre a progresssão da doença na Praia, que não há "dúvidas de que estamos com uma transmissão comunitária de COVID-19 no concelho”.

Com mais estes três casos positivos anunciados na manhã de hoje pelo Ministério da Saúde, Cabo Verde passa a registar, de acordo com as fontes oficiais, 61 casos de infecção pela COVID-19, sendo 51 na Ilha da Boa Vista, 9 na Cidade da Praia e 1 em São Vicente.

Cabo Verde entrou ontem num segundo período de estado de emergência, que mantem essencialmente as medidas restritivas e a obrigação geral de confinamento já prevista no primeiro. Há porém uma diferenciação a nível da da data de fim do estado de excepção, por ilhas. Há ainda uma endurecer do controlo de cumprimento das regras estabelecidas que passa, nomeadamente, pela aplicação de multas para os prevaricadores. Em caso de particulares a multa para quem violar o Estado de emergência é entre 5 a 15 mil escudos. Para pessoas colectivas a multa pode ir até 50 contos.

As deslocações entre concelhos só podem ser realizadas com autorização do Serviço Nacional de Protecção Civil.