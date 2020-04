Sindicato pede reprogramação do ano lectivo com avaliação dos dois trimestres

O presidente do Sindicato dos Professores (Siprofis), da ilha de Santiago, Abraão Borges, defende uma reprogramação do ano lectivo com a avaliação dos dois trimestres do ano em curso e o início do próximo ano mais cedo.

Em declarações à Inforpress, Abraão Borges disse que caso não for possível o regresso às aulas presenciais, devido à evolução da pandemia da COVID-19 em Cabo Verde, os alunos podiam ser avaliados com base nas notas dos dois períodos do presenta ano lectivo, mas que aqueles que se sentirem lesados poderiam fazer provas de recurso para reajustar a sua situação.

“Nós não pactuamos com a passagem automática tendo em conta que os alunos já tem a avaliação dos dois períodos. O que nós podemos fazer é trabalhar a avaliação dos dois períodos. Isto, estamos a falar de um cenário em não seja for possível o regresso às aulas, portanto reprogramar o ano e iniciar mais cedo, por exemplo o ano lectivo subsequente”, disse

Sobre as aulas à distância, através da rádio e da televisão, disse que não será a melhor via, tendo em contas as condições actuais existentes no País, que segundo indicou poderão deixar muitos alunos de fora.

“Nós temos famílias muito carenciadas, que não tem nem televisão e nem rádio e as famílias neste momento estão à procura da alimentação e nem sequer vão pensar no ensino à distância. Temos igualmente locais sem sinais da rádio e da televisão e temos zonas sem electricidade”, sustentou.

Até porque, o Ministério da Educação já avançou que as tele e audio aulas são a forma encontrada para ter o máximo dos alunos em contacto com as matérias e com o ambiente educativo, e que não conta para a avaliação.

“Se nós não chegarmos a esse ponto de ter aulas a distância e tivermos que encerrar o ano lectivo, a avaliação seria dos dois períodos e se os alunos entenderem que foram prejudicados podem recorrer a recursos e aí podermos ver como são as as vias para resolver esta questão”, sugeriu.

Na passada sexta-feira, o presidente do Siprofis manteve um encontro com o secretário de Estado da Educação, Amadeu, Cruz, juntamente com o representante do Sindicato Nacional dos Professores (Sindep), tendo apresentado essa proposta.

Abraão Borges disse também que o sindicato que dirige decidiu dar o benefício da dúvida a tele e áudio escola, mas pede que antes os professores sejam preparados e que também sejam criadas as condições para não deixar ninguém de fora.

As tele e áudio aulas estavam previstas para arrancar hoje, mas o início foi adiado para a próxima semana, tendo em vista uma melhor preparação dos professores e dos conteúdos pedagógicos que devem ser disponibilizados.