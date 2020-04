Médicos cubanos chegam hoje a Cabo Verde

Conforme avançado pelo ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, Cabo Verde recebe hoje 33 médicos e especialistas de saúde cubanos, no quadro do acordo de cooperação tripartida entre os governos de Cabo Verde, Cuba e Luxemburgo, para reforçar o combate à pandemia do novo coronavírus.

Arlindo do Rosário fez esta revelação à imprensa, tendo especificado que a equipa sanitária que chega esta quarta-feira a Cabo Verde é constituída por 33 quadros/especialistas, incluindo médicos, enfermeiros e epidemiologistas. O governante afirmou que as autoridades de saúde cabo-verdianas já têm estruturada uma gestão própria para acolher esta equipa sanitária, em função das necessidades. Por outro lado, Arlindo do Rosário avançou que da cooperação com a União Europeia e do Banco Mundial, Cabo Verde recebe até ao final deste mês ou o mais tardar no início de Maio um grande lote de equipamentos adquiridos para reforçar a capacidade de resposta. Para além destas cooperações, explicou que Cabo Verde conta com a parceria de vários países e instituições que já manifestaram disponibilidade para ajudar o arquipélago, e afiançou tratar-se de um trabalho de alto nível realizado pela diplomacia cabo-verdiana junto de parceiros europeu, chinês e de outros continentes. Arlindo do Rosário lembrou ainda que Cabo Verde já reforçou o seu “stock” sanitário nesta luta contra a COVID-19 com um vasto lote de equipamentos doados pela China composto por 12 mil máscaras, dois mil fatos integrais, 500 termómetros de infravermelho, dois mil óculos de protecção, dez mil luvas e dez mil sobre botas. Cabo Verde conta neste momento com 68 casos positivos, sendo 52 na ilha da Boa Vista, 14 na cidade da Praia, um no concelho do Tarrafal de Santiago e um na ilha de São Vicente.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.