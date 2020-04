Cabo Verde recebe lote de materiais médicos emergenciais do governo da China

Cabo Verde recebeu hoje um lote de materiais médicos emergenciais, no valor de 3,67 milhões de escudos, por parte da cooperação chinesa.

Os materiais doados incluem, conforme avançou o embaixador da República Popular da China em Cabo Verde, Du Xiaocong, incluem máscaras, fatos integrais, termómetros, entre outros.

"O lote de materiais médicos, donativos emergenciais que o governo chinês doa ao governo de Cabo Verde para combater a pandemia, inclui 12 mil máscaras, 2 mil fatos integrais, 500 termómetros de infravermelho, 2 mil óculos de protecção, 10 mil luvas... A embaixada da China doou 3,67 milhões de escudos ao governo de Cabo Verde para apoiar na protecção e controle da epidemia", especificou.

O Ministro de Saúde, por sua vez, afirmou que os equipamentos e materiais serão distribuídos em função das necessidades do país.

Arlindo do Rosário também anunciou a chegada ao país, no próximo dia 22, de trinta médicos, fruto de uma cooperação tripartida entre Cabo Verde, Cuba e Luxemburgo

A equipa é composta por "33 quadros", incluindo médicos enfermeiro se epidemiologistas. "Toda essa distribuição tem uma gestão própria, em função das necessidades a sua distribuição”, explicou o governante.

No final deste mês, através de um financiamento obtido junto do Banco Mundial, o governo irá ainda efectuar a compra de equipamentos para reforçar a capacidade de resposta do sistema nacional de saúde.