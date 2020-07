São Vicente terá nos próximos anos um grande centro hospitalar - Arlindo do Rosário

São Vicente terá, nos próximos anos, um grande centro hospitalar. A afirmação é do ministro de Saúde, que falava no acto recepção de um lote de materiais médicos emergenciais, por parte da cooperação chinesa.

Arlindo do Rosário diz que também haverá um complexo materno–infantil, financiado pela China, no valor de 15 milhões de dólares.

"E quando eu digo isso incluí o centro da diálise que esta praticamente na sua fase de conclusão, teremos o grande centro ambulatório que dará resposta a situações de cirurgias ambulatório, de imagiologia é um grande centro que esta sendo desenvolvido e já esta em um bom estado de andamento em termos de obra de construção, e ainda teremos também um complexo materno-infantil que já esta também acordado e será financiado também pela China, no valor estimado de 15 milhões de dólares. Isso já esta combinado, inclusivamente o projecto já está a ser elaborado pelos técnicos chineses", explica.

Por sua vez, o embaixador da China em Cabo Verde, Du Xiaocong, manifestou a vontade da China em cooperar com o Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia.

"Na cimeira extraordinária China - África de solidariedade contra a pandemia COVID-19, o governo da China esta disposto a elaborar a cooperação hospitalar com 30 hospitais africanos, em relação a Cabo Verde seleccionamos o hospital doutor Agostinho Neto da Praia para realizar esta cooperação no que contamos com o grande apoio do ministério da saúde " avança.

Os materiais doados por parte da República Popular da China a Cabo Verde incluem máscaras cirúrgicas EN95, macacões descartáveis, óculos de protecção para uso médico, luvas de látex descartáveis, cobre-botas e kits PCR de diagnóstico.