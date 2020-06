IFH coloca à venda habitações de Palha Sé (Praia) e Vila Monte (São Vicente)

O presidente do conselho da administração da Imobiliária, Fundiária e Habitat, S.A. (IFH) disse hoje que a instituição vai colocar à venda, este mês, as habitações de Palha Sé, na Praia, e de Vila Monte, em São Vicente.

José Miguel Martins fez este anúncio em declarações à imprensa quando instado a falar do futuro das casas do Projecto Casa para Todos, durante uma visita em que participou com os parlamentares do MpD e o presidente da Câmara Municipal da Praia às moradias de São Pedro Latada e Achada Limpo.

“O empreendimento da Palha Sé, na zona do aeroporto da Praia, possui 500 moradias e a estratégia de venda é através da subsidiação do Governo em cerca de 20 por cento para jovens até 35 anos e pessoas com deficiência para aquisição da primeira habitação”, disse.

Aquele responsável realçou ainda que o problema das habitações do projecto Casas para Todos deve ser resolvido, pois com a situação da pandemia que afectou todo o mundo criaram-se “fragilidades sociais acrescidas”.

Neste processo, reafirmou que devem ser criadas condições necessárias para que possam conseguir colocar as casas existentes ao dispor da população.

O responsável referiu ainda que o processo está on timing para que os empreendimentos de Palha Sé e Achada Mato sejam vendidos este mês.

Já o empreendimento da Vila Vitória, em Achada Limpo, conforme disse, tem de passar por algumas fases de trabalho até a sua venda.

As casas de Vila Monte, em São Vicente, vão também começar a ser vendidos ainda este mês de Junho.

José Miguel Martins reforçou a ideia da necessidade de uma parceria com o Governo, no sentido de serem criadas soluções que viabilizem a aquisição das moradias.