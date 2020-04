COVID-19: Dezasseis novos casos na Praia

O concelho da Praia regista uma subida de 16 casos positivos. Informação avançada em comunicado pelo Ministério da Saúde sobre os resultados a 142 amostras analisadas ontem pelo Laboratório de Virologia.

Do total das amostras, há, como referido, 16 casos com resultado positivo para infecção pelo novo coronavírus, todos no concelho da Praia. Também na capital, registam-se 67 casos testados negativos e seis testes que se encontram pendentes.

Testes realizados a amostras provenientes de São Domingos (2) e do Hospital Regional Santiago Norte (2), - aqui sem que seja especificada a origem por concelho - deram também negativo.

A completar a lista dos testes com resultados negativos estão 49 da Boa Vista, 19 dos quais correspondentes a segundas colheitas dos casos positivos confirmados.

Com os 16 casos diagnosticados agora na Praia, sobe para 106 o número acumulado de casos positivos em Cabo Verde: 53 em Santiago, que ultrapassa assim a Boa Vista, 52, e um em São Vicente. A Praia soma 50 casos confirmados.

Entretanto, um dos pacientes, na Praia, recuperou e regista-se o óbito do turista inglês, primeiro caso confirmado em Cabo Verde. Houve também dois repatriamentos, pelo que o número de casos activos no país é de 102.

"Todos os doentes de COVID-19 estão em isolamento e vem evoluindo sem sintomas ou com sintomas ligeiros", reitera a nota do Ministério da Saúde.