Cabo Verde com mais três casos de COVID- 19

Com a confirmação de mais casos, dois na cidade da Praia e um na ilha da Boa Vista, o número de pessoas com COVID-19 no país sobe para 109.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social informa que surgiram nas 24 horas, mais três casos de COVID-19, em Cabo Verde, sendo dois no concelho da Praia e um na ilha da Boa Vista. Segundo o comunicado do Ministério da Saúde e da Segurança Social, estes casos fazem parte de 93 amostras analisadas, incluindo seis que se encontravam pendentes, e que acusaram quatro positivos: os referidos três casos novos (dois no concelho da Praia e um na Boa Vista) e uma amostra de seguimento de um caso anteriormente confirmado na Boa Vista, que se mantém positivo. Já as restantes amostras - 83 da Boa Vista, quatro da cidade da Praia e duas de São Miguel - , testaram todas negativo. A mesma fonte avisa que todos os doentes estão em isolamento, e vêm evoluindo sem sintomas ou com sintomas ligeiros. Com mais três casos hoje registados, Cabo Verde contabiliza 109 casos de COVID 19, 55 na ilha de Santiago ( 52 na cidade da Praia, dois em Tarrafal e um em São Domingos), 53 na Boa Vista e um em São Vicente.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.