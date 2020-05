Dia da Europa: Presidente da República quer aprofundar relações com a União Europeia

Na mensagem enviada ao Presidente do Conselho Europeu, Jorge Carlos Fonseca destaca o papel da União Europeia como força de estabilidade num mundo cada vez mais vulnerável

Neste sábado em que se comemora o septuagésimo aniversário da unidade europeia, o Chefe de Estado cabo-verdiano, enviou uma mensagem a Charles Michel, Presidente do Conselho Europeu para felicitar “a União Europeia, os seus Países Membros e os respectivos Lideres, pelos muitos e importantes sucessos alcançados ao longo destes 70 anos, quer no plano económico e social, - o que muito tem beneficiado os seus países e povos-, quer no plano da construção da paz, da contribuição e desenvolvimento da convivência democrática no actual espaço da União Europeia”.

O Presidente da República, na mesma mensagem, considerou a UE como um parceiro de confiança, indispensável ao desenvolvimento dos países economicamente menos favorecidos. “Desejo e auguro uma longa existência à União Europeia, para poder continuar a ser o construtor da paz e estabilidade na Europa e uma força estabilizadora e indispensável num mundo, infelizmente, cada vez mais vulnerável”, escreveu Jorge Carlos Fonseca.

“O meu país”, sublinhou ainda o Chefe de Estado, “como muitos outros, tem beneficiado muito dessa excelente cooperação com a União Europeia, cooperação que desejamos aprofundar e desenvolver cada vez mais, para bem dos nossos povos”.

Também o Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidade, reconheceu o contributo da União Europeia na redução da pobreza e no processo de desenvolvimento de muitos países, incluindo Cabo Verde.

Em comunicado, o executivo congratula-se com o nível de “excelência” das relações com a União Europeia, há mais de três décadas, relações que se desenvolvem actualmente no âmbito da parceria especial estabelecida em 2007.

O Dia da Europa celebrada-se anualmente e a data escolhida assinala o dia em que o estadista francês Robert Schuman, então ministro dos negócios estrangeiros da França, avançou com a proposta de uma entidade europeia supranacional e a criação de um mecanismo inovador de cooperação entre Estados europeus para a paz, a estabilidade e o desenvolvimento. Essa proposta ficou conhecida como a Declaração Schuman e é considerada o embrião da actual União Europeia.