Pessoas que estavam em isolamento liberadas após teste do capitão de navio Praia d´Aguada

As três pessoas que desde quarta-feira estavam em isolamento foram liberadas no inicio da tarde de hoje, após o resultado de teste do capitão do navio Praia d´Aguada ter sido negativo.

Tratam-se de dois funcionários da agência e um agente da Policia nacional, foram colocadas em isolamento, primeiro na aldeia de Almada, mas depois transferidas para o complexo Casa Oceano, situado nas proximidades do hospital São Francisco.

Segundo as autoridades, estavam em isolamento por precaução, por terem contacto com a tripulação do navio Praia d´Aguada, na última quarta-feira.

Esta decisão foi tomada na sequência da deslocação à ilha do Fogo do capitão de Praia d´Aguada, “sem autorização e sem ter feito o teste prévio de novo coronavírus”.

Na ocasião, a delegada de Saúde de São Filipe explicou que as pessoas contactantes com a tripulação foram colocadas em isolamento, até a realização de testes e conhecimento de resultado.

Uma das pessoas contactadas pela Inforpress avançou que deixaram o isolamento pouco depois das 12:00 horas de hoje, domingo, após a divulgação do resultado do teste do capitão do navio e com resultado negativo.

A liberação das pessoas do isolamento deixou a população da ilha mais tranquila, já que na aquando da tomada desta medida as pessoas ficaram apreensivas com a possibilidade de entrada do vírus na ilha.

Cabo Verde contabiliza neste momento 380 casos acumulados da covid-19, 155 recuperados e três óbitos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 330 mil mortos e infectou mais de 5,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.