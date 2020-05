PN detém suspeitos de homicídio em Safende

A Polícia Nacional anuncia, num comunicado publicado na sua página no Facebook, que deteve dois irmãos suspeitos de serem autores de um crime que decorreu no domingo, 24, por voltas das 22h00, no bairro de Safende.

Num comunicado, a PN conta que através da Esquadra de Piquete, apoiada pela Esquadra da Fazenda e de ICC, minutos depois do sucedido deteve os dois irmãos, ambos maiores de idade e recuperou a suposta arma do crime. Segundo a mesma fonte, os suspeitos teriam disparado mortalmente contra um indivíduo de sexo masculino residente naquela localidade. E que este crime poderá estar relacionado com uma disputa de namorada entre um dos suspeitos e um ex-presidiário, amigo da vítima. A mesma fonte avançou que o crime aconteceu no bairro de Safende, arredores da praça desportiva, quando a vítima que se fazia acompanhar de um irmão do ex-presidiário foram abordados pelos dois irmãos que depois de uma troca de palavras dispararam sobre eles com armas de fogo e, de seguida, puseram-se em fuga atirando uma das armas, dissimulada num casaco, para dentro de um quintal. Os suspeitos, conforme a fonte não têm ficha na polícia, mas a vítima era conhecida e com passagens por roubo e brigas de grupos. De acordo com a mesma, os suspeitos serão apresentados ao Ministério Público para o primeiro interrogatório e aplicação de medida de coação dentro do prazo legalmente prescrito.

