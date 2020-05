​Grávida evacuada do Sal para São Vicente está mesmo infectada com COVID-19

As autoridade de saúde confirmaram hoje que a grávida evacuada quarta-feira, 27, da ilha do Sal para São Vicente está mesmo infectada com o novo coronavírus, depois do teste PCR ter dado resultado positivo. A informação consta do relatório dos casos do dia divulgado, em comunicado, pelo Ministério da Saúde.

Ao caso importado do Sal junta-se a mais 13 registados hoje em Santiago, sendo 12 no concelho da Praia e um no Tarrafal.

“O total dos 14 casos novos positivos são: 12 na Praia, 1 em Tarrafal de Santiago e 1 da Ilha São Vicente importado da Ilha do Sal”, lê-se.

A gestante, com mais de 30 anos, foi submetida inicialmente a dois tipos de testes rápidos, no Hospital Baptista de Sousa (HBS) e todos deram positivo. Na altura, em entrevista à Rádio Morabeza, a directora da unidade hospitalar, Ana Brito, esclareceu que os testes foram realizados porque a paciente começou a apresentar sintomas respiratórios, que segundo a própria teriam começado nos dias anteriores à evacuação. Desde então a senhora está isolada.

De acordo com a responsável, a paciente foi evacuada do Sal para receber cuidados obstétricos na maternidade do Hospital Baptista de Sousa porque começou a desenvolver um quadro obstétrico com uma gravidade moderada – pré-eclâmpsia.

Mais de 20 pessoas, incluindo profissionais de saúde, estavam em quarentena e a ser avaliados para saber qual foi o risco de exposição.

14 novos casos

O país registou hoje 14 novos casos de COVID-19, sendo 12 na cidade da Praia, um no Tarrafal de Santiago e outro em São Vicente. De acordo com o comunicado, o Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública examinou, este sábado, 117 amostras. Entre os negativos, 24 são de doentes em seguimento na Praia (24), no Tarrafal de Santiago (1) e em Santa Cruz (1).

Foram realizados (6) seis exames de controlo de doentes em seguimento no Concelho da Praia cujos resultados se mantiveram. 12 amostras estão pendentes.

O país contabiliza neste momento 435 casos acumulados de COVID-19, 193 recuperados e 4 óbitos.

O Ministério da Saúde informa que os doentes com infecção activa continuam em isolamento e com evolução favorável, com excepção de um doente que se encontra em estado crítico.