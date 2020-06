Praia: Taxistas detidos na posse de armas e droga

Dois taxistas foram esta semana detidos pela Polícia Nacional (PN) no âmbito de operações de controlo, um na posse de 16 doses de cocaína e o outro transportava uma pistola, munições, armas brancas e outros objectos considerados perigosos.

Segundo uma fonte policial, o primeiro visado foi detido na quarta-feira, 10, durante uma Operação STOP direccionada para o controlo e fiscalização dos veículos de transporte público de passageiros, em algumas artérias da Cidade da Praia, em que foram também detectadas “várias irregularidades”, aplicadas coimas e apreendidas viaturas por falta de documentação.

No mesmo dia, conforme a mesma fonte, na zona de Eugénio Lima, foi detido o outro taxista, na posse de uma pistola de calibre 6,35mm com seis munições, armas brancas e “vários outros objectos de manifesto perigo para as pessoas”.

Esta segunda detenção foi feita pela Esquadra de Investigação e Combate ao Crime (EICC), numa Operação conjunta com o Corpo de Intervenção, a nível da ordem pública e investigação criminal.

Depois de confirmada a composição química do produto pela polícia científica, os dois cidadãos foram entregues ao poder judicial na tarde desta quinta-feira para primeiro interrogatório e aplicação de medida de coacção.

Entretanto desconhece-se para já a decisão do Tribunal da Comarca da Praia.