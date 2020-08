Alex Saab deslocado para o hospital Ramiro Alves por alegados problemas de saúde

O empresário colombiano que aguarda pela extradição, em Cabo Verde, foi deslocado, por volta das 13h00 de sábado, da prisão regional da ilha do Sal para o hospital Ramiro Alves com alegados problemas de saúde.

Fonte do hospital Ramiro Alves garantiu que o prisioneiro, Alex Saab, foi deslocado por volta das 13:00 e a Inforpress conseguiu constatar a presença forte de um núcleo de forças especiais aguardando pela assistência médica de Alex Saab.

O empresário encontrava-se no Hiace escoltado por outras cinco viaturas, que comportavam um total de vinte agentes das forças especiais. O detido regressou horas depois ao estabelecimento prisional.

Alex Saab Morán foi detido no dia 12 de Junho na ilha do Sal, e aguarda desde o dia 16 de Julho, o final do processo de extradição para os Estados Unidos da América.