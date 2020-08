Emanuel Henrique Semedo Duarte tomou posse como novo embaixador de Cabo Verde na Alemanha

O Ministro dos Negócios Estrangeiros empossou hoje Emanuel Henrique Semedo Duarte como novo embaixador de Cabo Verde na Alemanha.

Emanuel Henrique Semedo Duarte, durante o seu discurso de tomada de posse, considerou que as relações de cooperação entre Cabo Verde e Alemanha se irão manter e que as autoridades alemãs devem considerar Cabo Verde, não como um país beneficiário da ajuda pública ao desenvolvimento, mas sim que responde aos critérios de uma cooperação mutuamente interessada e vantajosa no âmbito de uma nova agenda de cooperação.

“Relançamento e incrementação do diálogo político, incremento da cooperação nos domínios da Educação, ensino, formação profissional, relançamento e incremento da cooperação em matéria de segurança, cooperação em matéria de ajuda orçamental, incremento da cooperação financeira, económica e empresarial, assim como relançamento e incrementação da cooperação nos domínios marítimo, das energias renováveis, portuário e do turismo e dos transportes”, são itens na agenda, avança.

Emanuel Henrique Semedo Duarte sucede no posto a Jaqueline Pires Ferreira.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, disse que a relação bilateral entre Cabo Verde e a Alemanha, é algo fundamentalmente importante. acrescentou que há uma grande ambição em desenvolver ainda mais a parceria especial com a União Europeia, o que passa pelas relações bilaterais com Berlim.

Assim, o novo embaixador na Alemanha, fará “com o nosso embaixador em Bruxelas uma dupla muito forte para conseguirmos, diria, vencer a União Europeia, conquistar a União Europeia. Vamos fazer uma frente comum Alemanha e Bruxelas para podermos chegar ainda mais longe nas relações de cooperação entre Cabo Verde e a União Europeia, Temos dito variadíssimas vezes que queremos elevar o patamar das nossas relações com a União Europeia. uma parceria especial queremos que seja uma parceria estratégica com objectivos muito bem definidos", explica.

Luís Filipe Tavares adiantou ainda que está a ser feita uma reforma no Ministério dos Negócios Estrangeiros, com novos estatutos, e reestruturação da rede diplomática, incluindo a abertura de uma missão em Londres.