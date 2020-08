Prisão Preventiva para suspeitos de agressão sexual e pornografia infantil no Mindelo

Os suspeitos, um do sexo feminino e outro do sexo masculino, são acusados de prática reiterada de um crime continuado de agressão sexual com penetração, em concurso efectivo com um crime de pornografia infantil, em Mindelo.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) dá conta que procedeu, nos passados dias 15 e 16, à detenção fora de flagrante delito de dois indivíduos, sendo um do sexo feminino, de 17 anos, e outro do sexo masculino, de 33 anos, suspeitos da prática reiterada de um crime continuado de agressão sexual. Essa detenção foi levada a cabo através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), Brigada de Crimes Contra Pessoas, em cumprimento de um mandado do Ministério Público. Conforme a mesma fonte, a vítima é uma menor de 9 meses de idade, filha da arguida, que terá sido vítima de uma série de agressões de natureza sexual por parte dos arguidos. Os arguidos foram presentes, esta segunda-feira, 17, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coacção, tendo sido aplicado, a ambos, Prisão Preventiva.

