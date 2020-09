Governo traz de volta cabo-verdianos que estavam retidos em vários países africanos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros, em parceria com o governo senegalês, organizou no fim de semana mais um voo de repatriamento Dakar/Praia, trazendo 101 cabo-verdianos que estavam retidos em países africanos, como Senegal, Egipto, Marrocos, Guiné-Bissau e Gâmbia.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidade, Luís Filipe Tavares, em declarações à Inforpress, nesse voo de repatriamento viajaram, também, estrangeiros com residência legal em Cabo Verde.

O chefe da diplomacia cabo-verdiana revelou, por outro lado, que o referido voo levou de regresso ao seu país de origem um “grande número de senegaleses” que, também, estavam retidos em Cabo Verde.

“Todos os passageiros vieram com testes PCR negativos”, garantiu o ministro, acrescentando que entre os passageiros regressados estavam os dois marinheiros de São Vicente que se encontravam retidos na Gâmbia e cujos testes PCR acusaram positivos, há pouco mais de um mês, quando os outros cinco colegas foram repatriados.

“Conseguimos, igualmente, trazer do Brasil a jovem estudante Lisandra Costa que tinha perdido o voo de repatriamento de estudantes que realizámos no dia 24 de Agosto último, a partir de Fortaleza, no Estado do Ceará [Brasil]”, precisou Luís Filipe Tavares, adiantando que a família estava “muito preocupada” com esta situação.

De acordo com o ministro, o Governo conseguiu que a Lisandra Costa viajasse para Cabo Verde via Lisboa (Portugal).

“Ela já se encontra em casa, por ter trazido com ela um teste PCR negativo efectuado no prazo legal estabelecido pelas autoridades sanitárias”, revelou à Inforpress o ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares.

De acordo com a última actualização do Ministério da Saúde, Cabo Verde contabiliza 3.884 casos positivos acumulados, sendo 2.916 recuperados, 40 óbitos e dois doentes transferidos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 843 mil mortos e infectou mais de 25 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.