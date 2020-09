Praias do concelho da Praia com nadadores-salvadores a partir de quinta-feira

As três praias de mar consideradas balneárias no concelho da Praia (Quebra Canela, Prainha e São Francisco) vão ter nadadores-salvadores para garantir a segurança aos banhistas a partir de quinta-feira, 10.

A informação é do comandante dos Bombeiros da Praia, Celestino Afonso, em declarações à Inforpress no âmbito da reabertura das praias de mar a partir desta segunda-feira, depois de mais de cinco meses fechadas para evitar aglomerações de pessoas em tempos de pandemia de covid-19.

“Normalmente na época do Verão as praias já teriam nadador-salvador, mas devido à situação provocada pela pandemia do novo coronavírus, tudo estava interditado, pelo que com a reabertura da época balnear segunda-feira, não estamos preparados para oferecer esse serviço ainda”, admitiu a mesma fonte.

Segundo Celestino Afonso, as praias do concelho da Praia só vão ter nadadores-salvadores a partir de quinta-feira, 10.

Enquanto isso, sublinhou que as pessoas devem estar atentas às bandeiras, símbolos de informação, sobre o estado do mar, que, segundo disse, não está favorável a banho depois das chuvas de sábado que trouxeram à margem vários lixos.

A par disso, informou que vão estar no terreno a Polícia Nacional e Marítima para fiscalizar e vigiar os banhistas que devem cumprir uma série de novas regras de segurança.

As novas regras de segurança indicam que as pessoas devem distanciar-se um do outro, na praia de mar, de pelo menos 1,5 metros.