“Efeitos da pandemia podem aumentar factores de risco para suicídio”- psicólogo

Em 2003 foi criada o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio (AIPS) e Organização Mundial de Saúde (OMS) com o objectivo de prevenir o suicídio. Numa conversa com o Expresso das Ilhas, o psicólogo, Nilson Mendes adverte que os efeitos da pandemia de COVID-19 podem aumentar os factores comprovados de risco como isolamento, ansiedade, perda económica e aumento do consumo de álcool.

O comportamento suicida surge, normalmente, como consequência de uma doença psiquiátrica não tratada, como é o caso da depressão. No contexto da pandemia, Nilson Mendes pontua que é natural que haja um aumento de stresse e ansiedade por conta das adaptações à nova rotina, até agravos mais profundos no sofrimento psíquico. “É natural que saíamos do eixo, mas, é fundamental que tenhamos confiança do nosso conhecimento, tenhamos auto-estima e trabalhemos no controlo emocional que é fundamental para a nossa pessoa e fortalece também a nossa autonomia” refere. Por outro lado, tanto a família como a sociedade devem estar atentas a alguns sinais como a tristeza excessiva isolamento, silêncio, falta de esperança, queda de actividade ou concentração no trabalho e alterações de comportamento. “Isto porque para uma pessoa com pensamentos suicidas, uma voz ou um ombro é fundamental para sufocar essa ideia”, orienta. Sinais apresentados por adultos Conforme Nilson Mendes, um adulto apresenta sinais como o afastamento das pessoas próximas, deixando de se importar. Além disso, continua, passa a estar frequentemente triste e sem vontade para participar em actividades com os amigos ou fazer o que se fazia antigamente. Um outro sinal é que um adulto com ideias suicidas pode comportar-se de forma diferente do habitual. Pode falar de outra forma, deixando de conseguir entender o sentido de humor de uma conversa. Devido à crise provocada pela COVID-19 e do possível contexto de forte pressão pelo qual podem passar os adultos economicamente responsáveis pelas famílias, o psicólogo alerta que é necessário observar mudanças de comportamento. “Sentimento de desorientação, desespero a nível do emprego porque chega o final do mês e não têm como pagar as contas. Ainda duranta o confinamento houve um aumento da violência doméstica, quando é assim também pode haver um aumento de suicídio, já que a ruptura também é um dos factores de suicídio. Primeiro há o homicídio, seguido do suicídio”, explica. Um outro factor, aponta, está relacionado com o uso abusivo do álcool. “Muitas vezes quem se suicida são pessoas alcoólatras. Um estudo que foi revelado em finais de Agosto indica exactamente isto. 85% das pessoas que suicidam ou tentaram se suicidar estavam alcoolizados ou sob efeito de álcool”, aponta. E as crianças e adolescentes? Segundo o psicólogo todos, sem excepção são vulneráveis. Como exemplo, aponta os suicídios de um adolescente e uma criança no último mês, “algo anormal” em Cabo Verde. Neste ponto afirma que algo esteja a falhar. “Se formos fazer uma avaliação podemos ver que mesmo a nível da educação algo está a falhar, a informação está a falhar”, sublinha. E no contexto da pandemia associado ao isolamento, as incertezas e o medo de perder entes queridos podem tornar vulneráveis crianças. Estes, podem apresentar sinais como irritação ou agitação excessiva, além de relatos de violência psicológica e física. “Temos que trabalhar na educação e fazer o nosso papel de informar mais, temos de nos informar cada vez mais e se queremos trabalhar na prevenção temos de investir no fortalecimento emocional e autonomia emocional da criança, para que possam enfrentar qualquer situação que possa surgir na vida. Auto-estima, autonomia, autoconhecimento e autocontrolo são fundamentais nesta luta”, reitera.

