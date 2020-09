Cabo Verde com mais 102 novos casos de COVID-19

Cabo Verde regista 102 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, elevando para 4813 o total acumulado. Mais 15 pessoas já recuperaram da doença, informou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado emitido ao final da tarde deste Domingo, o ministério informa que os laboratórios de virologia processaram, nas últimas 24 horas, 481 amostras, das quais 102 deram resultado positivo.

Do total de novos casos, 48 foram confirmados na Praia, três em Santa Catarina, seis no concelho de Santa Cruz, nove em São Miguel, quatro em São Lourenço dos Órgãos, nove em Ribeira Grande de Santiago e três no Tarrafal de Santiago.

Nos Mosteiros foram confirmados cinco novos casos, quatro em Ribeira Brava e 11 na ilha do Sal.

Relativamente ao número de recuperados, o concelho da Praia registou um, Ribeira Grande de Santiago um, São Felipe dois, Mosteiros dois e Sal nove.

O país passa a contabilizar 648 casos ativos, 4119 casos recuperados, 44 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 4813 casos positivos acumulados.

O novo coronavírus já provocou pelo menos 926.807 mortos e infectou mais de mais de 29 milhões de pessoas em todo o mundo desde Dezembro.