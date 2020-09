Chuvas: São Vicente sem “estragos de monta” a assinalar apesar do “grande volume” de precipitação

O vereador do pelouro da Protecção Civil da câmara de São Vicente considerou hoje que apresar da “grande quantidade” de chuvas caída no domingo na ilha “não há estragos de monta” a assinalar.

Em relação aos dados que o próprio vereador José Carlos da Luz transmitiu à Inforpress no domingo, 14, há a acrescentar, segundo a mesma fonte, a queda de duas árvores de grande porte na cidade do Mindelo, que interrompeu a circulação nas vias.

“Pese embora a grande quantidade de chuvas caídas, constatamos que não houve estragos de monta, pois os canais de drenagem de águas pluviais funcionaram em pleno”, concretizou José Carlos da Luz, na manhã de hoje.

No domingo, 14, um dos muros de protecção do campo de futebol de Chã de Alecrim ruiu, duas habitações foram evacuadas e as pessoas realojadas, assim como um sem-abrigo, foram ainda registadas dez “saídas corriqueiras” da ambulância do corpo dos bombeiros e prestada assistência a quatro automobilistas cujas viaturas ficaram imobilizadas nas vias, conforme o vereador.

José Carlos da Luz informou, por outro lado, que a autarquia já tem no terreno, desde as primeiras horas da manhã de hoje, equipas que estão a proceder à limpeza e desobstrução das vias, sobretudo naquelas em que se acumulou lama e pedras, ao mesmo tempo que se procede ao corte das árvores que impedem a circulação normal do trânsito nas duas vias assinaladas.

A ilha de São Vicente esteve debaixo de chuva desde o fim da tarde de sábado, 12, e ainda na manhã de hoje caiu alguma precipitação, mas o céu mantém-se encoberto.

A previsão do tempo para hoje, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), aponta para céu nublado, com períodos muito nublado ou encoberto, com possibilidade ocorrência de chuva fraca ou chuviscos nas ilhas do Barlavento Ocidental, ou seja, São Nicolau, São Vicente e Santo Antão, no período da manhã;

A visibilidade é boa, igual ou superior a dez quilómetros, reduzindo-se localmente a moderada, igual ou inferior a oito quilómetros, durante a precipitação, enquanto o vento será de N/NE bonançoso a moderado (12-28 quilómetros/hora), localmente fraco variável.

O estado do mar reserva ondas de S/NE 1.0-2.5 metros, S/SE em Sotavento e a temperatura máxima estimada é de 30/32°C.