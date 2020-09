COVID-19: Trinta pessoas realojadas no Estádio Nacional com resultados positivos nos testes rápidos

Trinta das cerca de 200 pessoas afectadas pelas chuvas, e realojadas no Estado Nacional, na Praia, foram diagnosticadas com vírus de covid-19, pelo teste rápido, e aguardam agora a confirmação ou não pelo teste PRC.

A informação foi avançada hoje pela RCV, que cita a psicóloga técnica da Câmara Municipal da Praia, Sandra Pires.

“Neste momento temos essas pessoas isoladas num espaço particular, separadas das outras cujo teste de diagnóstico de covid-19 revelou negativo, e estamos à espera da conclusão do teste PCR da parte de Delegacia de Saúde, para confirmarmos se há infectados ou não”, disse.

Sandra Pires adiantou que os testes foram realizados este sábado, 19, a pedido da Câmara Municipal da Praia, que quis saber sobre o estado serológico dessas pessoas provenientes de várias localidades do concelho da Praia.

“Nós trouxemos essas pessoas para aqui porque já estavam praticamente nas ruas, dado que as suas habitações foram afectadas pelas chuvas. Por isso accionamos a Delegacia de Saúde para a realização dos testes para a avaliação da saúde e há casos de resultados positivos para covid-19 entre bebés, grávidas, adultos e idosos”, precisou.

Conforme indicou, algumas pessoas ficaram em estado de choque com os resultados. Contudo, Sandra Pires adiantou que na qualidade de psicóloga tem estado a realizar um trabalho com as mesmas já que muitas delas já estavam em estado emocional frágil devido às suas perdas durante as chuvas.

No Estado Nacional, que funcionou como um dos Hospital de campanha para acolhimento de doentes de covid-19 e que recentemente foi encerrado, estão cerca de 200 pessoas de vários bairros do concelho da Praia nomeadamente Ponta D’Água, Safende, Jamaica, Lém Cachorro, Paiol Tira Chapéu, Palmarejo e Achada Santo António.

Sandra Pires garante que todas as orientações e recomendações das autoridades sanitárias estão a ser rigorosamente cumpridas.

De acordo com a última actualização dos dados diários, publicados este domingo, Cabo Verde registou um total de 71 casos de covid-19 dos quais 57 foram município da Praia.

A nível nacional o país registou desde o início da pandemia em Março de 2020 um total de 5.257 casos positivos acumulados de covid-19, com 51 óbitos e 4599 recuperados. O país conta, neste momento, com 605 casos activos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 957.948 mortos e mais de 30,8 milhões de casos de infecção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.