Mercado municipal de São Filipe encerrado para desinfecção depois de registo de caso positivo

O mercado municipal de São Filipe foi encerrado hoje pelo Serviço de Saneamento para desinfecção, após o registo de um caso positivo no teste PCR de uma vendedeira e de mais de cinco casos positivos nos testes rápidos.

O caso confirmado no teste PCR foi comunicado na última terça-feira e no dia seguinte a Delegacia de Saúde de São Filipe realizou testes rápidos para despistagem da covid-19 e recolha de amostras, sendo que ao menos cinco pessoas testaram positivo nos testes rápidos.

Na sequência, o Serviço de Saneamento mandou encerrar o mercado e as ruas envolventes para uma desinfecção, devendo reabrir as portas a partir de sexta-feira, segundo um dos fiscais que trabalham no referido espaço.

Na manhã de hoje as portas foram abertas apenas para que as vendedeiras pudessem retirar parte dos seus produtos que poderão ser vendidos em outros espaços que não o mercado e as ruas circundantes que normalmente são utilizadas para esta prática.

Na última actualização de dados sobre a covid-19, a ilha do Fogo não registou qualquer caso positivo de entre as 37 amostras analisadas, sendo 36 de São Filipe e uma dos Mosteiros e hoje ainda não foi possível obter as informações junto dos responsáveis de saúde.

Assim neste momento a ilha contabiliza 190 casos acumulados desde 17 de Agosto, altura em que se diagnosticou o primeiro caso, sendo 166 nos Mosteiros e 24 no município de São Filipe, e dois óbitos, um nos Mosteiros e outro em São Filipe.