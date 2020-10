Mais um óbito e 102 novos casos de COVID-19

Cabo Verde registou hoje mais um óbito, 102 casos positivos e 61 recuperados. Os dados são do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

A vítima mortal é do concelho de Santa Catarina de Santiago, e com esta morte eleva-se para 61 o número de óbitos registados no país.

Segundo o Ministério da Saúde, os laboratórios de virologia analisaram 606 amostras e 102 testaram positivo para a COVID-19.

Na ilha de Santiago, a cidade da Praia registou 62 novos casos, São Domingos um, Santa Catarina oito, Santa Cruz dois, São Lourenço dos Órgãos três, Tarrafal três e Ribeira Grande quatro. Na ilha do Fogo, o concelho de São Filipe registou sete novos casos, Mosteiros dois e Santa Catarina um.

Em São Vicente, das 82 amostras, seis acusaram positivo, enquanto que a ilha de Santo Antão e Tarrafal de São Nicolau registaram um caso cada. A ilha de Boa Vista também registou um caso positivo.

Dos 61 recuperados, 31 tiveram alta na Praia, cinco em Santa Catarina, quatro em Ribeira Grande de Santiago, 14 em São Miguel, um em São Miguel, São Domingos e Sal, respectivamente.

O país passa a contabilizar 725 casos activos, 5338 casos recuperados, 61 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 6126 casos positivos acumulados.