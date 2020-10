Um óbito e 85 novos casos de COVID-19

Cabo Verde registou hoje mais um óbito por COVID-19, o 69.º relacionado com a infecção pelo coronavírus, e 85 novos casos. O óbito foi registado no concelho de São Filipe, ilha do Fogo.

Conforme o boletim epidemiológico divulgado no final da tarde desta terça os casos foram registados na Praia (31), Santa Catarina de Santiago (27), Santa Cruz (1), São Lourenço dos Órgãos (4), Tarrafal de Santiago (1), Ribeira Grande de Santiago (1) e São Domingos (3). Ainda foram registados novos casos nos concelhos de São Filipe(7), São Vicente (5), Ribeira Brava (1) e Boa Vista (4). Quanto aos recuperados 77 são da cidade da Praia, cinco de Ribeira Grande de Santiago, 19 de Santa Catarina, dois de São Miguel, um de São Filipe, dois de São Domingos e dois da Boa Vista. O país passa a contabilizar 815 casos activos, 5632 casos recuperados, 69 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 6518 casos positivos acumulados.

