Concelho da Praia regista dois óbitos

O concelho da Praia registou hoje mais dois óbitos relacionados com a COVID-19. Trata-se de dois indivíduos do sexo masculino, de 68 e 69 anos de idade, que tinham outras patologias. A taxa de letalidade do vírus no país e na Praia, entretanto, continua em 1%.

A informação foi hoje avançada pelo Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, em conferência de imprensa. Conforme informou também, nas últimas 24 horas foram analisadas 530 amostras nos laboratórios, das quais 92 acusaram positivo. Os casos positivos foram registados nos concelhos da Praia (61), Ribeira Grande de Santiago (5), Santa Catarina de Santiago (9), São Salvador do Mundo (4), Tarrafal de Santiago (1), São Miguel(3), Santa Cruz (1), São Lourenço dos Órgãos (5), São Filipe (1), São Domingos (1) e Ribeira Brava (1). No total, há 802 pessoas infectadas que se encontram em isolamento. Esse número, de acordo com Jorge Barreto, representa cerca de 12% do total de casos já notificados em Cabo Verde. “Em relação às pessoas que tiveram alta, tivemos a notificação, hoje, de mais 110 que já saíram do isolamento, na Praia foram 65, Ribeira Grande de Santiago quatro, Santa Catarina de Santiago cinco, Tarrafal de Santiago um, Santa Cruz quatro, São Lourenço dos Órgãos seis, São Filipe um, Santa Catarina do Fogo dois, Porto Novo um, São Domingos 15, São Vicente dois e Sal quatro”, notificou. As altas acumuladas, prosseguiu, representam 87% dos casos já notificados, um total 5932 pessoas. Do total dos casos no país, 6809, cerca de 70% foram assintomáticos, representando 4821 pessoas.

