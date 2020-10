Dois óbitos e 120 casos de COVID-19

Praia e Santa Catarina de Santiago registaram 1 óbito cada. O país registou 120 novos casos, dos quais 81 são do concelho da Praia.

Em conferência de imprensa, o director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças Prioritárias, Jorge Noel Barreto, informou que os óbitos foram verificados na Praia e em Santa Catarina de Santiago. Trata-se de duas pessoas idosas, que estavam há alguns dias internadas nos hospitais.

Com essas duas mortes elevou-se para 79 o número de vítimas de COVID-19 e a taxa de letalidade situa-se em 1,07%.

Os laboratórios nacionais analisaram 561 amostras nas últimas 24 horas, das quais 120 deram acusaram positivo para a COVID-19.

Na ilha de Santiago, a maioria dos casos foi registado no concelho da Praia (81) que tem agora 676 casos activos. Os concelhos de Santa Catarina, São Salvador do Mundo e São Miguel registaram 3 casos cada e São Lourenço do Órgãos 1.

Na ilha do Fogo, surgiram novos casos nos municípios de São Filipe (5) e Santa Catarina (1). Por sua vez, na ilha do Santo Antão, foram registados casos nos concelhos de Porto Novo(6) e Paul (2).

Boa Vista teve 13 novos casos, enquanto Sal e São Vicente tiveram 1 cada.

Jorge Barreto noticiou ainda que houve 60 recuperados, entre elas uma pessoa de 93 anos na cidade da Praia. O país já acumula 6.270 recuperados, representando 85% do total dos casos.

1.226 pessoas estão em quarentena e outras 23 estão internadas nos hospitais, estando 13 no Hospital Agostinho Neto das quais 6 precisam de cuidados especiais.

O país passa a contabilizar 1020 casos ativos, 6270 casos recuperados, 79 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 7371 casos positivos acumulados.