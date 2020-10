Brava: Escola Secundária Eugénio Tavares contabiliza um caso positivo e dois suspeitos

O delegado de Saúde da Brava, Júlio Barros, disse hoje à Inforpress que a Escola Secundária Eugénio Tavares (ESET) já contabiliza um caso positivo comprovado por teste PCR e dois suspeitos que testaram positivo no teste rápido.

Júlio Barros explicou que hoje, a equipa da delegacia de Saúde realizou 89 testes rápidos na ESET, Delegação Escolar, na escola de Lém e outros contactos, onde uma aluna e um docente testaram positivo e logo foram realizados cinco testes PCR que vão ser enviados, esta quinta-feira, ao laboratório de virologia no Fogo.

Quanto aos cinco pacientes que já estão confirmados como casos positivos da covid-19, por teste PCR, este responsável avançou que todos estão estáveis, quatro estão em quarentena domiciliar, sob vigilância dos membros do Serviço da Protecção Civil, e o paciente de 50 anos que se encontra no espaço do isolamento da Delegacia de Saúde também está estável, sem tosse e sem nenhuma outra complicação.

Quanto ao surgimento dos casos, Júlio Barros realçou que vai falar com o delegado da Educação, no sentido de suspender as aulas por algum período de tempo, tendo em conta que os pais e encarregados da educação estão muito reticentes no sentido de mandar os filhos à escola.

Sobre os testes realizados hoje, além da equipa da delegacia, também estiveram presentes membros da Protecção Civil e assistente social para falar com os alunos e familiares.

Esta quinta-feira, o delegado de Saúde informou que uma equipa constituída por membros da Delegacia de Saúde, da Polícia Nacional e da Protecção Civil vai sair às ruas fazendo acções de sensibilização em todas as localidades, principalmente no que tange ao uso obrigatório de máscaras, ao distanciamento social e à higienização.

A Brava, que ainda não tinha registado casos positivos da covid-19, entrou nesta lista esta terça-feira, com cinco casos positivos, mas ainda não se sabe o foco.

O país contabiliza 1020 casos activos, 6270 casos recuperados, 79 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 7371 casos positivos acumulados.