101 casos novos positivos e 172 recuperados

O Boletim Epidemiológico desta terça-feira, avança que das 543 amostras analisadas nas últimas 24 horas, 101 acusaram positivo. Há 172 recuperados.

Na ilha de Santiago, o concelho da Praia registou 24 novos casos, Ribeira Grande de Santiago três, São Domingos 11, Santa Catarina 15, São Salvador do Mundo um, Tarrafal um, São Miguel um, Santa Cruz três e São Lourenço dos Órgãos cinco.

O concelho de São Filipe registou 31 novos casos, Santa Catarina do Fogo um e São Vicente cinco.

Quanto aos recuperados, 108 foram na Praia, quatro em Ribeira Grande de Santiago, 13 em Santa Catarina, dois em São Miguel, um em Santa Cruz, quatro em São Lourenço dos Órgãos, cinco em Porto Novo, dois em São Vicente e 33 na Boa Vista.

A Praia mantém-se como o principal foco de infecção registando, até agora, um total de 696 casos activos. São Filipe conta com 66, Santa Catarina de Santiago com 57 casos activos e Boa Vista com 50.

Depois da actualização feita, hoje pelo Ministério da Saúde, o país passa a contabilizar 1020 casos activos, 6792 casos recuperados, 87 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 7901 casos positivos acumulados.