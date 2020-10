1 óbito e 90 casos novos positivos de COVID-19

O país registou hoje 90 novos casos positivos, num total de 652 amostras analisadas nas últimas 24 horas, entretanto, 105 pessoas tiveram alta médica. O óbito ocorreu no concelho de Tarrafal de Santiago.

Segundo o Ministério da Saúde, 55 dos novos casos são no concelho da Praia, seis em Santa Catarina, um em São Salvador do Mundo, um em São Miguel, um em Santa Cruz, três em São Lourenço dos Órgãos, 15 em São Filipe, um em Paul e sete em São Vicente.

Quanto aos recuperados 24 são da Praia, quatro de Santa Catarina, cinco de São Domingos, quatro de São Salvador do Mundo, três de Tarrafal, dois de São Miguel, sete de Santa Cruz, 13 de São Filipe, dois de Santa Catarina do Fogo, cinco da Brava 5, 16 de Paul, sete de São Vicente e 13 de Boa Vista.

O país passa a contabilizar 1089 casos activos, 6940 casos recuperados, 91 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 8122 casos positivos acumulados.

Os concelhos com mais número de casos activos são Praia soma 751, São Filipe com 86 e Boa Vista com 62.