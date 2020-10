TIR e Interdição de Saída para suspeito da prática de crime de Motim Agravado

O suspeito, um individuo de sexo masculino, é acusado de prática de crime de Motim Agravado, um crime de Ofensa à Integridade Física Agravada, em concurso real com um crime de armas, em Espargos.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) dá conta que procedeu, no passado dia 22, à detenção fora de flagrante delito, um individuo de 20 anos.

Essa detenção foi levada a cabo através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), no bairro de Alto de Santa Cruz , cidade de Espargos.

Conforme a mesma fonte, a detenção ocorreu na sequência do Motim ocorrido, no referido bairro, no passado dia 20 de Setembro, em que resultou na agressão a tiro e facadas de duas pessoas, uma das quais ficou gravemente ferida.

O detido foi presente, esta sexta-feira, 23, ao Tribunal da Comarca do Sal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado TIR, Apresentação Periódica e Interdição de Saída.