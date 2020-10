África Avanza e a RIU Hotels distribuem menus solidários a famílias vulneráveis do Sal

A ONG África Avanza e a RIU Hotels realizam a campanha “Menus Solidários” na Ilha do Sal para ajudar famílias que estejam a sofrer consequências económicas provocadas pela COVID-19, sobretudo devido à falta de turismo. Numa única semana, 131 famílias beneficiaram da campanha.

De acordo com uma nota da RIU Hotels, a iniciativa oferece um menu completo de comida para famílias com crianças em situação vulnerável, de modo a suprir as suas necessidades básicas durante um mês.

A campanha “Menus Solidários” começou no dia 7 de Outubro. Os menus são entregues às famílias selecionadas com base em critérios socioeconómicos oficiais e sempre sob marcação prévia com a representante de cada unidade familiar.

“Todos os menus são preparados de acordo com as normas de segurança e higiene, e possuem pratos tradicionais de Cabo Verde cozinhados com ingredientes locais, saudáveis e embalados, que também incluem pão e fruta”, refere.

Segundo a mesma fonte, até agora os menus foram distribuídos no centro comunitário África 70 de Espargos, cedido pela Câmara Municipal do Sal para esta atividade. No final do mês, as entregas serão feiras na cidade de Santa Maria.

Ainda de acordo com RIU Hotels, citando a África Avanza,131 famílias, integradas por 1120 pessoas, beneficiaram desta campanha numa única semana.

“Apesar de a situação actual ter obrigado a equipa de médicos da África Avanza a suspender a cooperação médica habitual, Gonzalo Álvarez, um dos máximos responsáveis por esta ONG, afirmou que continuam a manter “um forte compromisso com Cabo Verde através da campanha ‘Menu solidário’ com a qual queremos ajudar as famílias da Ilha do Sal que estão, neste momento, a passar por dificuldades, principalmente as mães com crianças”, cita.

Por parte da RIU Hotels, a directora da área de Responsabilidade Social Corporativa, Catalina Alemany, quis reiterar a sua confiança na África Avanza, ONG.