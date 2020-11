COVID-19: Escola secundária Dr. Teixeira de Sousa encerrada a partir de hoje e por um período de dez dias

A escola secundária Dr. Teixeira de Sousa, que até sexta-feira contabilizava 16 casos activos da covid-19 e dezenas de alunos em quarentena domiciliar, suspendeu as aulas a partir de hoje e por um período de dez dias.

Em comunicado divulgado no domingo através das redes sociais e confirmado pela secretária do conselho directivo refere-se que “tendo em conta a evolução da covid-19 na escola secundária Dr. Teixeira de Sousa, a direcção comunica aos alunos, professores, funcionários e a comunidade educativa em geral, que a escola foi encerrada pelas autoridades sanitárias em concertação com o Ministério da Educação por um período de dez dias, a partir do dia 02 de Novembro, e que as aulas retomar-se-ão no dia 12 de Novembro”.

A direcção da escola reforçou o apelo para que todos cumpram o distanciamento físico, usem máscaras e sigam as demais recomendações das autoridades sanitárias, no sentido de se evitar a propagação do vírus.

A secretária do conselho directivo da escola, Joaquina Rodrigues, indicou que no sábado e no domingo, dias em que o município de São Filipe registou 43 e 31 casos, respectivamente, alguns alunos foram infectados, e houve também de casos de professores.

Os dados do final de semana ainda não foram contabilizados, mas os casos activos ultrapassam as duas dezenas e há mais de quatro dezenas de casos acumulados, isto sem contar “um grande número” de alunos, professores e funcionários no regime de quarentena domiciliar ou institucional.

A nível do agrupamento escolar, que inclui a escola secundária Dr. Teixeira de Sousa e as escolas básicas Pedro Cardoso, Santa Filomena e Cobom, até sexta-feira, 30 de Outubro, os dados apontavam que a escola Pedro Cardoso contabilizava dois casos positivos da covid-19, a de Santa Filomena com mais três casos, aumentando para sete o total de casos activos e um grande número de alunos em quarentena.

A escola de Cobom registou um caso positivo.

Em relação a escola se Santa Filomena não se sabe se vai implementar algumas medidas no combate a covid-19, além da realização de recolha de amostras para os alunos mais próximos dos casos positivos e colocação dos alunos no regime de isolamento domiciliar até a saída dos resultados.

No dia 01 de Novembro, o município de São Filipe registou 31 novos casos da covid-19 de um total de 98 amostras analisadas, através de testes PCR.

Com os novos casos, a ilha do Fogo aproxima-se dos 600 casos acumulados da covid-19, desde o surgimento do primeiro caso, a 17 de Agosto, sendo 174 dos Mosteiros, 397 de São Filipe, e, 17 em Santa Catarina, com um total de cinco óbitos, distribuídos pelos municípios dos Mosteiros (01), Santa Catarina (01) e São Filipe (03).

Neste momento a ilha contabiliza 134 casos activos, dos quais 126 no município de São Filipe, seis nos Mosteiros e dois em Santa Catarina e com várias dezenas de pessoas em isolamento domiciliar aguardando os resultados de testes PCR para os quais foram já recolhidas amostras.