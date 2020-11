Recuperaram 175 pessoas e há 134 novos casos

De acordo com os dados do Ministério da Saúde que foram divulgados esta quinta-feira, 175 pessoas recuperaram da COVID-19 e há mais 134 novos casos, dos quais 72 foram registados em São Filipe, Fogo.

Conforme a mesma fonte, num universo 681 amostras, 134 testaram positivo. Na ilha de Santiago, os casos pertencem ao concelho da Praia (27), Ribeira Grande, Santa Catarina e Tarrafal com um caso, respectivamente.

A ilha do Fogo registou 81 novos casos, dos quais 72 no concelho de São Filipe e 9 no concelho de Mosteiros. Foram ainda registados novos casos em Porto Novo (1) e São Vicente (21).

Relativamente aos recuperados, 94 foram na Praia, um em Ribeira Grande de Santiago, dois em Santa Catarina, um em São Domingos, um em São Salvador do Mundo, três em Santa Cruz, 39 em São Filipe, seis em Mosteiros, cinco no Paul, oito em Porto Novo e 15 em São Vicente.

O país passa a contabilizar 586 casos ativos, 9004 casos recuperados, 102 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 9694 casos positivos acumulados.